Словенська хокеїстка вразила шанувальників відвертими фото в Instagram

Хокеїстка збірної Словенії Андрія Рітупер зачарувала своїх підписників пікантними фотографіями сідниць.
Як повідомляє агентство NewsChain, у 2014 році 33-річна спортсменка стала першою в історії представницею своєї країни, яка грає в хокей на траві за межами Словенії. Тоді Рітупер перейшла у хорватський Зріневац, за який виступає й зараз.
Андрія Рітупер
Телеканал Футбол
Вона також захоплюється фітнесом, проводячи багато часу в тренажерному залі й охоче показуючи результати занять своїм підписникам.
Після отримання кількох несхвальних коментарів, Рітупер виставила тимчасову фотографію з підписом "Я люблю показувати свою красу. Ви не будете ховати Ferrari в своєму гаражі".
Як повідомляв OBOZREVATEL, популярні бразильські моделі Валерія Пачеко й Арі Кларк влаштували відверту провокацію для своїх підписників в Instagram.
Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!
Читайте всі новини по темі "хокей з м'ячем" на сайті "OBOZREVATEL".