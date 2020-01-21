Словенська хокеїстка вразила шанувальників відвертими фото в Instagram

Хокеїстка збірної Словенії Андрія Рітупер зачарувала своїх підписників пікантними фотографіями сідниць.

Як повідомляє агентство NewsChain, у 2014 році 33-річна спортсменка стала першою в історії представницею своєї країни, яка грає в хокей на траві за межами Словенії. Тоді Рітупер перейшла у хорватський Зріневац, за який виступає й зараз.

Андрія Рітупер Телеканал Футбол

Вона також захоплюється фітнесом, проводячи багато часу в тренажерному залі й охоче показуючи результати занять своїм підписникам.

Після отримання кількох несхвальних коментарів, Рітупер виставила тимчасову фотографію з підписом "Я люблю показувати свою красу. Ви не будете ховати Ferrari в своєму гаражі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярні бразильські моделі Валерія Пачеко й Арі Кларк влаштували відверту провокацію для своїх підписників в Instagram.

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