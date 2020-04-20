"Скотилися": Уткину та Соловйову вказали на мерзенність в інтернет-сварці

Відомий український футбольний агент Дмитро Селюк заявив, що йому не сподобалося, яким чином розвивається конфлікт російського пропагандиста Володимира Соловйова та коментатора Василя Уткіна.

При цьому менеджер зазначив, що представник спортивної журналістики виділяється своїм умінням заткнути опонента за пояс.

Володимир Соловйов і Василь Уткін

"Вважаю, що Уткін і Соловйов обидва програли. Васі треба віддати належне, він майстер художнього слова. Він би багатьох з Comedy Club посадив на п'яту точку. Він експромтом видає такі речі, від яких отримуєш задоволення. Соловйов вміє подати те, що хоче. В принципі, дві талановиті людини, які скотилися до особистих образ. Рівень п'ятого класу. Тролінг повинен бути тонким, добрим", – наводить слова Селюка "Чемпіонат".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Василь Уткін і Володимир Соловйов влаштували перепалку в мережі після того, як спортивний коментатор звинуватив у зраді уряд РФ на тлі пандемії коронавірусу. Уткін викликав опонента на Versus Buttle, однак пропагандист безглуздо відмовився.

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