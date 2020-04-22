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22 квітня • оновлено в 17:48
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Скандальному футболісту Балотеллі заборонили спілкуватися з зіркою фільмів для дорослих

1.9т
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Президент "Брешії" Массімо Челліно заборонив нападнику своєї команди Маріо Балотеллі спілкуватися з італійською порнозіркою Рокко Сіффреді.

Як повідомляє видання The Sun, футболіст анонсував розмову з відомим актором із фільмів для дорослих під час прямого ефіру у себе в Instagram, але тут втрутилося керівництво його команди. Челліно подзвонив Балотеллі та наказав йому відмовитися від цієї ідеї.

Маріо Балотеллі

Маріо Балотеллі

Goal.com

Відзначимо, що 29-річний нападник часто спілкується зі знаменитостями під час карантину. Нещодавно у нього був прямий ефір з легендою лондонського "Арсеналу" Тьєррі Анрі.

У минулому Маріо Балотеллі неодноразово потрапляв у скандали – він бився з головним тренером "Манчестер Сіті" Роберто Манчіні і трьома гравцями клубу, підпалював свій будинок у Манчестері, вирішивши влаштувати феєрверк у ванній, і кидав дротики в футболістів молодіжної команди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник "Манчестер Сіті" Кайл Уокер влаштував вечірку з повіями під час карантину.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Маріо Балотеллі
Тег
ФК Манчестер Сіті
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