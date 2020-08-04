Скандальний ексфутболіст збірної України одружився з росіянкою. Фото нареченої

Максим Іншаков Роздягальня 22:15, 4.08.2020 Оновлено: 22:28, 4.08.2020

Колишній нападаючий збірної України Євген Селезньов одружився на уродженці Воронежа Катерині Бєлової.

Фотографії з урочистої церемонії, яка відбулася в РАГСі Печерського району Києва, у себе в Instagram розмістив сам український футболіст турецького "Бурсаспора".

Селезньов розмістив колаж, де поєднані свідоцтво про шлюб, розпис і поцілунок з новою дружиною.

Євген селен разом з нареченою, Катериною Бєлової
Instagram Євгена Селезньова
Євген селен несе на руках свою наречену
Instagram Євгена Селезньова
Євген селен і Катерина Бєлова
Instagram Євгена Селезньова
Євген селен в РАГСі
Instagram Євгена Селезньова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Селезньов навесні цього року розірвав стосунки з колишньою дружиною Аллою. Пара була разом з 2006 року. Є спільний син Руслан.

Євген вперше опублікував фото з Катериною на День святого Валентина, приховавши її обличчя. Пізніше спортсмен виклав у себе в акаунті кілька спільних фото з росіянкою, а під одним зі знімків він назвав її своєю "новою дружиною".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Селезньов потрапив в скандал в своєму попередньому клубі. У Туреччині Євген влаштував демарш в "Акхісарi".

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