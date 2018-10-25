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Алієв ''потрапив'' у колонію

8.7тЧитати матеріал російською

Екс-футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв відвідав колонію. Колишній гравець збірної України пограв у футбол з ув'язненими.

"Грав у футбол в ЛЧ, а тепер несе його в маси. Олександр Алієв повертає людей у колонії до життя", - підписав фотографії з матчу FootballHub.

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Нагадаємо, що Олександр Алієв виступає в аматорському клубі "Меліоратор" у Бучі, а також є тренером молодіжної академії клубу. Футболіст захищав кольори київського "Динамо" з 2005 по 2010 рік і в 57 матчах за основну команду "біло-синіх" забив 20 м'ячів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Алієв прокоментував арешт футболістів збірної Росії Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва, які побили двох людей.

Особа
Олександр Алієв
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