Скандальний екс-динамівець Алієв побив свою колишню дружину

Екс-футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв вляпався черговий скандал. Екс-дружина колишнього гравця збірної України Тетяна виставила в мережу фото в синцях і саднах.
"Це буде тривати вічно. Людей життя не змінює", - підписала моторошні знімки Тетяна.
Тетяна Алієва
facebook.com/tatyana.alieva.5
Тетяна Алієва
facebook.com/tatyana.alieva.5
Тетяна Алієва
facebook.com/tatyana.alieva.5
Також екс-дружина футболіста поділилася фото листування з Алієвим. У ній колишній гравець національної збірної загрожує розбити телефон об голову матері своїх дітей.
Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня дружина знаменитого екс-футболіста "Динамо" і збірної України Олександра Алієва Тетяна наїхала на спортсмена в Instagram.
Олександр поділився в соціальній мережі знімком з новорічного свята своїх дітей, з якими не живе, що і викликало скандал.
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