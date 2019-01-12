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Скандальний екс-динамівець Алієв побив свою колишню дружину

1.4тЧитати матеріал російською

Екс-футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв вляпався черговий скандал. Екс-дружина колишнього гравця збірної України Тетяна виставила в мережу фото в синцях і саднах.

"Це буде тривати вічно. Людей життя не змінює", - підписала моторошні знімки Тетяна.

Тетяна Алієва

Тетяна Алієва

facebook.com/tatyana.alieva.5

Тетяна Алієва

Тетяна Алієва

facebook.com/tatyana.alieva.5

Тетяна Алієва

Тетяна Алієва

facebook.com/tatyana.alieva.5

Скандальний екс-динамівець Алієв побив свою колишню дружину

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Також екс-дружина футболіста поділилася фото листування з Алієвим. У ній колишній гравець національної збірної загрожує розбити телефон об голову матері своїх дітей.

Скандальний екс-динамівець Алієв побив свою колишню дружину

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишня дружина знаменитого екс-футболіста "Динамо" і збірної України Олександра Алієва Тетяна наїхала на спортсмена в Instagram.

Олександр поділився в соціальній мережі знімком з новорічного свята своїх дітей, з якими не живе, що і викликало скандал.

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Олександр Алієв
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