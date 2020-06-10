Скандальний чемпіон Іліє Настасе одружився вп'яте: фото нареченої Іоани Сiмiон

Максим Богданов роздягальня 23:52, 10.06.2020 Оновлено: 00:22, 11.06.2020

Знаменитий румунський тенісист і колишня перша ракетка світу 73-річний Іліє Настасе одружився на 43-річній Іоаннi Сiмiоне.

Пара зіграла весілля на батьківщині фіналіста Wimbledon і чемпіона Roland Garros. Із гостей були тільки родичі і близькі друзі молодят.

Для Настасе це п'ятий шлюб. У колишнього тенісиста є син і чотири дочки.

Ексспортсмен за свій скандальний характер отримав прізвисько Nasty (Мерзенний). Кілька років тому Міжнародна федерація тенісу дискваліфікувала Іліє за образливі коментарі на ґрунті расизму.

Іліє Настасе й Іоана Сiмiон
facebook.com/ioana.simion.378
Іоана Сiмiон
facebook.com/ioana.simion.378
Іоана Сiмiон
facebook.com/ioana.simion.378
Іліє Настасе й Іоана Сiмiон
facebook.com/ioana.simion.378
Іліє Настасе й Іоана Сiмiон
facebook.com/ioana.simion.378
Іліє Настасе й Іоана Сiмiон
facebook.com/ioana.simion.378

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27-ма ракетка світу затриманий за побиття колишньої дружини в присутності дитини.

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