Знаменитий румунський тенісист і колишня перша ракетка світу 73-річний Іліє Настасе одружився на 43-річній Іоаннi Сiмiоне.
Пара зіграла весілля на батьківщині фіналіста Wimbledon і чемпіона Roland Garros. Із гостей були тільки родичі і близькі друзі молодят.
Для Настасе це п'ятий шлюб. У колишнього тенісиста є син і чотири дочки.
Ексспортсмен за свій скандальний характер отримав прізвисько Nasty (Мерзенний). Кілька років тому Міжнародна федерація тенісу дискваліфікувала Іліє за образливі коментарі на ґрунті расизму.
Іліє Настасе й Іоана Сiмiон
facebook.com/ioana.simion.378
Іоана Сiмiон
facebook.com/ioana.simion.378
Іоана Сiмiон
facebook.com/ioana.simion.378
Іліє Настасе й Іоана Сiмiон
facebook.com/ioana.simion.378
Іліє Настасе й Іоана Сiмiон
facebook.com/ioana.simion.378
Іліє Настасе й Іоана Сiмiон
facebook.com/ioana.simion.378
Як повідомляв OBOZREVATEL, 27-ма ракетка світу затриманий за побиття колишньої дружини в присутності дитини.
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