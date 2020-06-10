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11 червня • оновлено в 00:37
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Скандальний чемпіон Іліє Настасе одружився вп'яте: фото нареченої Іоани Сiмiон

3.2т
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Знаменитий румунський тенісист і колишня перша ракетка світу 73-річний Іліє Настасе одружився на 43-річній Іоаннi Сiмiоне.

Пара зіграла весілля на батьківщині фіналіста Wimbledon і чемпіона Roland Garros. Із гостей були тільки родичі і близькі друзі молодят.

Для Настасе це п'ятий шлюб. У колишнього тенісиста є син і чотири дочки.

Ексспортсмен за свій скандальний характер отримав прізвисько Nasty (Мерзенний). Кілька років тому Міжнародна федерація тенісу дискваліфікувала Іліє за образливі коментарі на ґрунті расизму.

Іліє Настасе й Іоана Сiмiон

Іліє Настасе й Іоана Сiмiон

facebook.com/ioana.simion.378

Іоана Сiмiон

Іоана Сiмiон

facebook.com/ioana.simion.378

Іоана Сiмiон

Іоана Сiмiон

facebook.com/ioana.simion.378

Іліє Настасе й Іоана Сiмiон

Іліє Настасе й Іоана Сiмiон

facebook.com/ioana.simion.378

Іліє Настасе й Іоана Сiмiон

Іліє Настасе й Іоана Сiмiон

facebook.com/ioana.simion.378

Іліє Настасе й Іоана Сiмiон

Іліє Настасе й Іоана Сiмiон

facebook.com/ioana.simion.378

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27-ма ракетка світу затриманий за побиття колишньої дружини в присутності дитини.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Спорт роздягальня

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