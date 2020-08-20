Син Зідана закрутив роман з колишньою дівчиною гравця "Реала"

Михайло Морозов Роздягальня 01:20, 21.08.2020

Сина Зінедіна Зідана Лука закрутив роман з ексдівчиною колишнього одноклубника по "Реалу" Марко Асенсіо.

Як повідомляє видання The Sun, цього літа Марина Мунтанер відпочивала разом із сімейством Зіданів на острові Ібіца. Невідомо, коли дівчина розійшлася з Асенсіо та розпочала стосунки з сином легендарного футболіста.

Відзначимо, що Лука, який виступає на позиції голкіпера, і був одним з конкурентів українця Андрія Луніна на місце другого воротаря "Реала", залишив мадридський клуб, оскільки у нього закінчився контракт із командою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам поглянути на кілька знімків, опублікованих на сторінці Мунтанер в Instagram.

Марина Мунтанер в капелюсі, сірій сукні і чоботях
Instagram Марини Мунтанер
Марина Мунтанер у платті в горошок
Instagram Марини Мунтанер
Марина Мунтанер у чорній майці та джинсових шортах
Instagram Марини Мунтанер
Марина Мунтанер у синьому купальнику
Instagram Марини Мунтанер
Марина Мунтанер у білому купальнику
Instagram Марини Мунтанер
Марина Мунтанер у смугастому купальнику
Instagram Марини Мунтанер

Як повідомляв OBOZREVATEL, зіркового Златана Ібрагімовича помітили в ресторані зі знаменитою італійською телеведучою Ділеттою Леоттою. Шведський футболіст перебуває у шлюбі з Хелен Сегер протягом останніх 18 років.

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