Син Зідана закрутив роман з колишньою дівчиною гравця "Реала"

Сина Зінедіна Зідана Лука закрутив роман з ексдівчиною колишнього одноклубника по "Реалу" Марко Асенсіо.

Як повідомляє видання The Sun, цього літа Марина Мунтанер відпочивала разом із сімейством Зіданів на острові Ібіца. Невідомо, коли дівчина розійшлася з Асенсіо та розпочала стосунки з сином легендарного футболіста.

Відзначимо, що Лука, який виступає на позиції голкіпера, і був одним з конкурентів українця Андрія Луніна на місце другого воротаря "Реала", залишив мадридський клуб, оскільки у нього закінчився контракт із командою.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам поглянути на кілька знімків, опублікованих на сторінці Мунтанер в Instagram.

Марина Мунтанер в капелюсі, сірій сукні і чоботях Instagram Марини Мунтанер

Марина Мунтанер у платті в горошок Instagram Марини Мунтанер

Марина Мунтанер у чорній майці та джинсових шортах Instagram Марини Мунтанер

Марина Мунтанер у синьому купальнику Instagram Марини Мунтанер

Марина Мунтанер у білому купальнику Instagram Марини Мунтанер

Марина Мунтанер у смугастому купальнику Instagram Марини Мунтанер

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