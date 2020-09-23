Сім'ю легіонера "Шахтаря" вигнали з тераси готелю в Одесі

Сім'ю бразильського футболіста "Шахтаря" Дентіньо вигнали з тераси фешенебельного готелю в Одесі.

Як повідомляє видання Globo, дружина гравця Дані Соуза, яка є відомою медійною особистістю на батьківщині, розповіла, що забронювала дорогі апартаменти біля моря, але потрапила в неприємну ситуацію. Сім'я Дентіньо вирішила відпочити біля басейну, але незабаром була змушена піти з тераси, оскільки дітям заборонено перебувати на цій території.

Дані Соуза була обурена, бо при бронюванні номера в готелі її не попередили про це правило, і порадила своїм глядачам знайти інше місце для відпочинку.

Сам Дентіньо в цей момент перебував у тренувальному таборі "Шахтаря", готуючись до перенесеного матчу української Прем'єр-ліги проти "Руху", який відбудеться в середу, 23 вересня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дані Соуза поскаржилася на расизм в Україні.