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"Сиділа б у трусиках..." Шарапова спантеличила соцмережі вульгарним фото

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Російська тенісистка Марія Шарапова викликала справжній переполох фото в соціальній мережі Instagram. Спортсменка представила знімок, на якому вона сидить із широко розставленими ногами, чим спантеличила фанатів.

WE'VE UPDATED THE POWERFUL YET UNDERSTATED SILHOUETTE WITH ELEGANT EARTH TONES INSPIRED BY AUTUMN IN NYC .

Публікація від Maria Sharapova (@mariasharapova)

Шарапова представила нову осінню колекцію свого технічного спонсора, однак шанувальники почали обговорювати позу Марії, а не її наряд. "Розкаряка", "Добре сидиш", "Вульгарно", "Провокаційна поза", "Що це ти, Машуню, рогатки роздвинула?", "Як щодо фото без одягу і ти сидиш так само?", "Машо, була б ти моєю дружиною - я б обурився!", "Ох, уже в позі очікування. Я вже біжу", "Сиділа б у трусиках, було б 200000 лайків", - пишуть у коментарях під фото.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, українська тенісистка Еліна Світоліна розсмішила фанатів розповіддю про Одесу, згадавши про повій.

Особа
Марія Шарапова
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