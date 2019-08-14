"Швидко вчуся": сексуальна футбольна ведуча готова очолити "Динамо"

Відома спортивна телеведуча Анна Тесленко заявила, що готова очолити київське "Динамо".

"Є величезне бажання, амбіції і характер! Вела передачу про футбол. Пару раз знімала репортажі про тренерськi курси. Швидко вчуся. Нове обличчя в тренерській діяльності", - написала 35-річна журналістка у себе в Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, що поєдинок 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів "Динамо" - "Брюгге" завершився з рахунком 3:3, що не дозволило киянам продовжити участь в турнірі.

На наступний день після матчу білоруський тренер "біло-синіх" разом з тренерським штабом був звільнений.

Анна Тесленко відома своїми відвертими фотографіями. Дівчина знімалася для чоловічих журналів, а також рекламувала спідню білизну.

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