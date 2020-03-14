Шварценеггер показав, як бореться з коронавірусом

Легендарний актор і культурист Арнольд Шварценеггер на своєму прикладі продемонстрував, як треба боротися з епідемією коронавiрусу.

У себе в Instagam колишній губернатор виклав відео, в якому показав, як ретельно миє руки, перш ніж взяти на руки улюблену собаку на ім'я Черрі.

"Мийте руки! Я спробував зробити урок з миття рук для Черрі, але думаю, що ви, хлопці, приділите цьому процесу більше уваги. Будьте обережні. Мийте руки. Слухайте вчених і експертів, а не пустоголових. Разом ми можемо уповільнити це і захистити один одного", - підписав відео Термінатор.

У ролику актор каже, що сам миє руки не менше п'ятдесяти разів на день, і робить це мінімум двадцять секунд.

"Тепер, коли я торкаюся до тебе, ти не заразишся вірусом", - звернувся наприкінці кліпу Шварценеггер до домашнього улюбленця.

OBOZREVATEL уважно стежить за ситуацією з впливом коронавiрусом на спорт і розповідає про останні новини по цій темі в режимі онлайн.

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що Олімпійські ігри в Токіо (24 липня по 9 серпня) відбудуться як і було заплановано, незважаючи на пандемію коронавiрусу.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!