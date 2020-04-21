Шарій похвалився відео з Майком Тайсоном і облажався

Одіозного проросійського блогеар Анатолія Шарія в черговий раз зловили на брехні. 41-річний киянин у себе в Telegram-каналі розмістив відео з привітом і підтримкою від Майка Тайсона, яке виявилося купленим.

"Хей, це Майк Тайсон. І я хочу звернутися до Анатолія. Сподіваюся, я знайшов правильний спосіб це зробити. Я чув, що ти крутий і безстрашний блогер. Продовжуй наполягати на своєму і результати не змусять чекати. Завжди вибирай правильний шлях. Добре? Удачі, бережи себе", – сказав Тайсон.

Блогер Сергій Стерненко, розкрив причину "щирої" підтримки легендарного боксера.

Виявилося, що це відео куплено на сайті Cameo, платформі, де будь-який бажаючий може придбати відео на свою адресу від будь-яких знаменитостей.

Послуги від Залізного Майка коштують $500. Як стверджує Стерненко, Шарій обрізав лого сервісу, видавши ролик за присланий виключно йому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше непереможний український боксер Олександр Усик показав в Instagram символ партії Шарія, подражнивши українців.