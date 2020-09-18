"Шахтар" представив нову ведучу клубного телеканалу: фото дівчини

Донецький "Шахтар" представив нову ведучу клубного каналу Shakhtar TV. Нею стала Ольга Каленчук, яка є молодшою сестрою українського футболіста Максима Каленчука.

В ефірі Shakhtar News на клубному каналі "гірників" телеведуча, яка є уродженкою Донецька, розповіла, що з самого дитинства підтримує "Шахтар", і назвала "Донбас Арену" найкращим стадіоном в Україні. Її дебют в новій ролі відбувся під час півфіналу Ліги Європи 2019/20 між, коли "гірники" протистояли "Інтеру".

"Я пам'ятаю, як ще у шкільні часи ми їздили на матчі на "Донбас Арену". Була фантастична атмосфера, завжди підтримували "помаранчево-чорних". Завдяки професії я була на багатьох стадіонах України, але, на мою суб'єктивну думку, "Донбас Арена" не зрівняється ні з чим", – заявила Каленчук.

OBOZREVATEL пропонує вам поглянути на знімки телеведучої, опубліковані на її сторінці в Instagram.

Ольга Каленчук в чорній сукні Instagram Ольги Каленчук

Ольга Каленчук виразно дивиться в камеру Instagram Ольги Каленчук

Ольга Каленчук у блискучій сукні Instagram Ольги Каленчук

Ольга Каленчук біля басейну Instagram Ольги Каленчук

Ольга Каленчук в чорно-білому кольорі Instagram Ольги Каленчук

Ольга Каленчук біля паркану Instagram Ольги Каленчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведуча програми "Профутбол" Олександра Лобода показала себе в купальнику.