Setanta Sports: як і де дивитися онлайн в Україні новий спортивний телеканал

В Україні у четвер, 1 серпня, офіційно почалося мовлення нового спортивного телеканалу Setanta Sports.

Канал, як заявили його представники MediaSat, транслюватиме матчі англійської Прем'єр-ліги, Кубків Англії та англійської ліги, шотландської Прем'єр-ліги, англійського Чемпіоншипа, турніри UFC, чемпіонати НХЛ, НБА та Формули-1.

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Побачити Setanta Sports можна завдяки ОТТ-сервісам Megogo, Sweet TV, Divan TV, OLL.tv і YOUTV, де треба оформити платну підписку.

Крім того, новий український спортивний мовник домовився про укладення угод на трансляцію з такими провайдерами, як "Терра-Телеком" (Київська область), "Инфомир" (Одеса), "ЛокалНет" (Київ) і "Бриз "(Одеса).

Як повідомляв OBOZREVATEL, любителі баскетболу зможуть побачити на українському каналі XSPORT матчі чемпіонату світу, який з 31 серпня по 15 вересня відбудеться у Китаї.

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