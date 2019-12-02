Сексуальність і енергетика: наречена Зінченка зізналася, чим її зачарував Гвардіола

Українська журналістка Влада Седан, наречена гравця "Манчестер Сіті" і збірної України Олександра Зінченка розповіла, яке враження на неї справив головний тренер "Сіті" Хосеп Гвардіола.

Хосеп Гвардіола і Влада Седан

"Мені здається, у нього якась особлива енергетика. Він далеко не типаж мого ідеального чоловіка, але він випромінює сексуальність, енергетику, щось у нього є. Він вміє зачарувати, у нього незвичайні очі. Є людина, на яку хочеться дивитися. Він такою і є. За ним цікаво спостерігати, його манера, як він говорить, жестикулює, дивиться, замислюється. Він цікавий. Думаю, тому він і подобається всім дівчатам", – заявила Седан в інтерв'ю Youtube-каналу "Трендець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Влада Седан отримала пропозицію руки і серця від футболіста збірної України Олександра Зінченка і відповіла "так".

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