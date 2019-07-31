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Секс з Мілевським: Канделакі заявила, що "не готова імітувати" і викликала переполох в мережі

9.1т Читати матеріал російською

Продюсера російського каналу "Матч ТВ" Тіну Канделакі потролили в мережі після того, як ексфутболіст "Динамо" Артем Мілевський зізнався в романі з відомою телеведучою.

Канделакі опублікувала на своїй сторінці філософський пост на тему створення сім'ї, чим викликала захоплення своїх шанувальників і ряд їдких коментарів про Мілевського.

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Парадоксально, але факт: якби я не була заміжня, я не уявляю собі, як би я взагалі могла вийти заміж в теперішніх умовах. ⠀ Сучасна романтика інфантилізму не близький мені настільки, що я не готова вгадувати чоловічі бажання і грати на гойдалку чужого настрою. Може, вік, а може, характер) ⠀ Я не готова залежати від чоловіка, потураючи його капризам в обмін на ефемерне, по суті, благополуччя. Якщо ви елемент його життя, то зміна вас на когось більш свіжого і нового або нову - питання часу. ⠀ Я не готова імітувати задоволення, в тому числі і в сексі, щоб піднімати чоловічу самооцінку. Це, до речі, велика проблема. "Секс у великому місті" не тільки про американок, а про більшу половину наших спільних знайомих. ⠀ Мені незрозумілі чоловіки, чиї жінки роблять вигляд, що їм добре, оскільки це лицемірство і імітація робить вашу єдину життя ілюзією. У таких відносинах немає любові. Так що не чекайте в сучасному світі, що хтось вас зробить щасливим. Ніхто вас рятувати не буде. ⠀ Щасливим можна стати тільки самостійно, і тоді є шанс зробити щасливим когось ще)

Публікація від Тіна Канделакі (@tina_kandelaki)

"Я не готова імітувати задоволення, в тому числі і в сексі, щоб піднімати чоловічу самооцінку. Це, до речі, велика проблема. "Секс у великому місті" не тільки про американок, а про більшу половину наших спільних знайомих. Мені незрозумілі чоловіки, чиї жінки роблять вигляд, що їм добре, оскільки ці лицемірство та імітація робить вашу єдину життя ілюзією. У таких відносинах немає любові", – написала Тіна.

У відповідь ряд користувачів соцмережі зажадав від Канделакі прокоментувати висловлювання форварда брестського "Динамо". "Тіна, що по Мілі?", "Ну да, це тобі не з Мілєю відриватися", "Було шпілі-вілі з Мілєю або він набрехав", "Походу, Тіна "Красаву " з Мілєю подивилася", "Не, ну пост, звичайно, цікавий, питань немає. А буде інформація про Мілевського?" – пишуть в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мілевський зізнався, що його партнер по київському "Динамо" Олександр Алієв завадив сексу Артема з відомою українською співачкою Дашею Астаф'євою.

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Особи
Артем Мілевський Тіна Канделакі
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