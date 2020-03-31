Дружина колишнього футболіста "Мілана" Алессандро Костакурти Мартіна Коломбарi поділилася відвертістю з особистого життя пари.

Колишня власниця титулу "Міс Італія", яка завоювала його в конкурсі в 1991 році в 16-річному віці зізналася, що її чоловік вважав за краще займатися з нею сексом в колінно-ліктьовий позі.

"Секс з Алессандро знищив мої коліна", – цитує 44-річну Коломбарi The Sun.

Мартіна Коломбарi @martycolombari

Мартіна Коломбарi @martycolombari

Мартіна Коломбарi @martycolombari

Мартіна Коломбарi @martycolombari

Мартіна Коломбарi @martycolombari

Мартіна Коломбарi @martycolombari

Мартіна Коломбарi @martycolombari

Мартіна Коломбарi @martycolombari

Мартіна Коломбарi @martycolombari

Мартіна Коломбарi @martycolombari

Мартіна Коломбарi @martycolombari

Мартіна Коломбарi @martycolombari

Мартіна Коломбарi @martycolombari

Мартіна Коломбарi @martycolombari

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно знаменитий баскетболіст американського клубу НБА "Денвер Наггетс" Джамал Мюррей випадково у себе в Instagram показав, як займається оральним сексом з подругою Харпер Хемпел.

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