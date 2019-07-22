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Секс-скандал з Роналду: прокуратура США зробила заяву у справі про зґвалтування

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Зірка туринського "Ювентуса" і збірної Португалії Кріштіану Роналду не буде притягнутий до відповідальності у справі щодо звинувачень у зґвалтуванні.

Раніше футболіста звинуватила в сексуальних домаганнях 34-річна Кетрін Майорга, яка стверджувала, що піддалася насильству в 2009 році. У понеділок, 22 липня, прокуратура Лас-Вегаса опублікувала заяву про те, що звинувачення на адресу Роналду не можуть бути доведені, пише ВВС.

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Секс-скандал з Роналду: прокуратура США зробила заяву у справі про зґвалтування

The Sun

"Ніяких звинувачень не буде", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що в 2010 році представники Майорги та Роналду досягли позасудової угоди про нерозголошення скандальної інформації. За даними ЗМІ, португалець нібито виплатив дівчині 375 тисяч доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразильський футболіст Неймар зумів домогтися відкриття справи проти моделі Нажилу Тріндаді, яка звинуватила форварда у зґвалтуванні.

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Кріштіану Роналду
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