"Секс без проникнення": чемпіонка Росії знялася в лесбійськiй фотосесії

Абсолютна чемпіонка Росії в категорії "бікіні-юніорки" Анастасія Золота викликала справжній скандал в Instagram своїм оголеним фото з іншою дівчиною.

Соціальна мережа визнала цей знімок занадто відвертим і видалила його. Фітоняшка була вимушена влаштувати штурм техпідтримцi, щоб фотографію повернули назад.

У коментарях користувачі захоплюються кадром, називаючи його справжнім "сексом без проникнення".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на цю та інші фото росіянки.

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Настя Золота Instagram Насті Золотий

Новини Чемпіонки України знялися в розпусному лесбійському відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, майстер спорту з плавання та бодібілдингу, чемпіонка Північно-Заходу Росії з бодіфітнесу та чемпіонка світу з жиму лежачи з Росії втратила своїх інтимних фото, які хакери виклали в інтернет.

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