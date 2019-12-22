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22 грудня • оновлено в 12:42
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"Секс без проникнення": чемпіонка Росії знялася в лесбійськiй фотосесії

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Абсолютна чемпіонка Росії в категорії "бікіні-юніорки" Анастасія Золота викликала справжній скандал в Instagram своїм оголеним фото з іншою дівчиною.

Соціальна мережа визнала цей знімок занадто відвертим і видалила його. Фітоняшка була вимушена влаштувати штурм техпідтримцi, щоб фотографію повернули назад.

У коментарях користувачі захоплюються кадром, називаючи його справжнім "сексом без проникнення".

"Секс без проникнення": чемпіонка Росії знялася в лесбійськiй фотосесії

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися на цю та інші фото росіянки.

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

Настя Золота

Настя Золота

Instagram Насті Золотий

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Автор
Максим Богданов
Теми
культуризм і бодібілдинг Дієти та фітнес
Місце
Росія
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