"Що значить не парився?!" Світоліна влаштувала скандал

Українська тенісистка Еліна Світоліна посварилася з індійською журналісткою Ніхіл Маккер через свою сукню.

Матч українка провела в короткій білій сукні Nike з V-подібним вирізом, козирку і кросівках того ж кольору.

"Minimum effor" 🤨 .... COMPLETELY DISAGREE !! Take a close look at all the details this dress has !!!! https://t.co/LibHHDWef9 @Nikecourt https://t.co/7hyD2nDS3K - Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 1 липня 2019 р

"Вімблдонський наряд Світоліной такий базовий, що Nike, здається, вклав в нього мінімум зусиль. Принаймні, він не виглядає погано", - написала Ніхіла Маккер в своєму Twitter.

Менш ніж через годину Світоліна відповіла їй.

"Що значить не парився?! Абсолютно не згодна! У цієї сукні безліч деталей", - написала українка і закликала ближче розглянути плаття на сайті Nike.

На знімках видно, що плаття на моделі зшито з тканини різної фактури, а зазвичай чорний логотип виробника прикрашає біла вишивка.

Сукня в якій грала Світоліна

Сукня в якій грала Світоліна

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24-річна Світоліна, восьма ракетка світу, подолала перше коло Wimbledon, з рахунком 7:5, 6:0 перегравши австралійку Дарину Гаврилову.

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