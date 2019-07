"Що значить не парився?!" Світоліна влаштувала скандал

Українська тенісистка Еліна Світоліна посварилася з індійською журналісткою Ніхіл Маккер через свою сукню.

Матч українка провела в короткій білій сукні Nike з V-подібним вирізом, козирку і кросівках того ж кольору.

"Minimum effor" 🤨 .... COMPLETELY DISAGREE !! Take a close look at all the details this dress has !!!! https://t.co/LibHHDWef9 @Nikecourt https://t.co/7hyD2nDS3K