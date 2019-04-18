"Що за порно?" Російська чемпіонка приголомшила мережу сміливим фото

Російська зірка фігурного катання Євгенія Медведєва викликала справжній фурор у соціальній мережі Instagram, похвалившись новим костюмом для виступів.

19-річна чемпіонка світу продемонструвала вбрання, у якому постане перед глядачами на на шоу "Ice Fantasia" в Південній Кореї. Медведєва опублікувала фото, на якому вона позує на льоду у відвертому й обтягуючому рожевому костюмі, зверху на плечах – накидка. "Щось рожеве", – написала фігуристка.

Новини Спортивна журналістка з Росії показала груди в розкішній фотосесії

Цей пост викликав десятки тисяч різних реакцій. У коментарях прихильники Євгенії по-різному оцінили таку сміливість спортсменки.

"О, хоспаді. Це що за порно?", "Дуже красиво. Але щоб ця нова фішка Росії – а-ля проституція з роздяганням – не перейшла в реальність", "Прямо тама тане лід", "Ліфчик Туктамишевої відчув конкуренцію", "Женю, заради Бога! Тільки не роздягайся! Скажуть, плагіат", "Це вульгарно. Що на вас находить?" – зазначили фанати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська легкоатлетка Марина Бех захопила мережу розкішним фото в купальнику.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!