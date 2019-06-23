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"Що за еротика?" Циганков вразив відвертим фото з роздягненою незнайомкою

1.4тЧитати матеріал російською

Лідер київського "Динамо" Віктор Циганков похвалився несподіваним знімком зі свого відпочинку на Мальдівах. У кадрі київський футболіст в водоймі цілує роздягнену незнайому дівчину.

У коментарях фанати спортсмена виявилися вражені таким відвертим знімком.

"Вітя, що це за еротика?" - пишуть передплатники нападника.

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Публікація від Viktor Tsygankov (@viktortsygankov)

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"Мені це подобається", – написав датчанин своєму партнеру по "Динамо". "Мені теж", – відповів Циганков.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" хоче виручити за свого капітана і гравця національної збірної не менше 25-30 мільйонів євро.

Скаути "Наполі" спостерігають за Віктором Циганковим вже кілька років, після матчу з київським "Динамо" в Лізі чемпіонів.

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