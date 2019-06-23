"Що за еротика?" Циганков вразив відвертим фото з роздягненою незнайомкою

Лідер київського "Динамо" Віктор Циганков похвалився несподіваним знімком зі свого відпочинку на Мальдівах. У кадрі київський футболіст в водоймі цілує роздягнену незнайому дівчину.

У коментарях фанати спортсмена виявилися вражені таким відвертим знімком.

"Вітя, що це за еротика?" - пишуть передплатники нападника.

Міккел Дуелунд, який зараз в складі збірної Данії виступає на Євро-2019 U-21, не зміг стриматися

"Мені це подобається", – написав датчанин своєму партнеру по "Динамо". "Мені теж", – відповів Циганков.

Новини Циганков встановив історичний рекорд збірної України

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" хоче виручити за свого капітана і гравця національної збірної не менше 25-30 мільйонів євро.

Скаути "Наполі" спостерігають за Віктором Циганковим вже кілька років, після матчу з київським "Динамо" в Лізі чемпіонів.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!