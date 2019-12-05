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5 грудня • оновлено в 21:07
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"Що у неї з обличчям?" Дівчина футболіста "Динамо" спантеличила мережу

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Подруга 19-річного нападника Владислава Супряги, який в минулому році підписав контракт з київським "Динамо", викликала бурхливе обговорення в мережі

Даші Савіної 19 років і вона навчається в київському університеті ім. Шевченко. Займається бально-спортивними танцями, любить подорожувати і фотографувати для Instagram.

Вболівальники негативно відреагували на її фототворчість, зазначивши, що її кадри банальні і позбавлені будь-якого смаку.

"Що у неї з обличчям?" Дівчина футболіста "Динамо" спантеличила мережу

(С) tribuna.com

"Що у неї з обличчям?" Дівчина футболіста "Динамо" спантеличила мережу

(С) tribuna.com

"Що у неї з обличчям?" Дівчина футболіста "Динамо" спантеличила мережу

(С) tribuna.com

"Що у неї з обличчям?" Дівчина футболіста "Динамо" спантеличила мережу

(С) tribuna.com

"Що у неї з обличчям?" Дівчина футболіста "Динамо" спантеличила мережу

(С) tribuna.com

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити знімки дівчини.

Даша Савіна

Даша Савіна

Instagram Даші Савіної

Даша Савіна

Даша Савіна

Instagram Даші Савіної

Даша Савіна

Даша Савіна

Instagram Даші Савіної

Даша Савіна

Даша Савіна

Instagram Даші Савіної

Даша Савіна

Даша Савіна

Instagram Даші Савіної

Даша Савіна

Даша Савіна

Instagram Даші Савіної

Даша Савіна

Даша Савіна

Instagram Даші Савіної

Даша Савіна

Даша Савіна

Instagram Даші Савіної

Даша Савіна

Даша Савіна

Instagram Даші Савіної

Даша Савіна

Даша Савіна

Instagram Даші Савіної

Даша Савіна

Даша Савіна

Instagram Даші Савіної

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Автор
Максим Богданов
Особа
Владислав Супряга
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