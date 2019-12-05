"Що у неї з обличчям?" Дівчина футболіста "Динамо" спантеличила мережу

Подруга 19-річного нападника Владислава Супряги, який в минулому році підписав контракт з київським "Динамо", викликала бурхливе обговорення в мережі

Даші Савіної 19 років і вона навчається в київському університеті ім. Шевченко. Займається бально-спортивними танцями, любить подорожувати і фотографувати для Instagram.

Вболівальники негативно відреагували на її фототворчість, зазначивши, що її кадри банальні і позбавлені будь-якого смаку.

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

(С) tribuna.com

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити знімки дівчини.

Даша Савіна Instagram Даші Савіної

Даша Савіна Instagram Даші Савіної

Даша Савіна Instagram Даші Савіної

Даша Савіна Instagram Даші Савіної

Даша Савіна Instagram Даші Савіної

Даша Савіна Instagram Даші Савіної

Даша Савіна Instagram Даші Савіної

Даша Савіна Instagram Даші Савіної

Даша Савіна Instagram Даші Савіної

Даша Савіна Instagram Даші Савіної

Даша Савіна Instagram Даші Савіної

Як повідомляв OBOZREVATEL, подруга українського нападника донецького "Шахтаря" Данила Сікану своєю зовнішністю викликала бурхливе обговорення в інтернеті.

Багато шанувальників "гірників" засудили смак футболіста молодіжної збірної України, порівнявши Тетяну зі штучною іграшкою.

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