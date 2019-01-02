''Що ти з нами робиш?'' Українська атлетка вразила мережу сміливим фото

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася ефектним знімком у купальнику. Наша спортсменка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото з комплексу відпочинку в Буковелі.

"Невеликий відпочинок в ці дні", - підписала знімок Марина.

Гаряча фігура і червоний купальник викликали захват підписників української спортсменки.

"Прекрасна", "Ідеальна", "Що ти з нами робиш?", "Супергаряча", - захоплювалися легкоатлеткою фоловери.

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська стрибунка в довжину стала справжньою зіркою чемпіонату Європи з літніх видів спорту, який проходив з 2 по 12 серпня в Глазго і Едінбургу, а також у Берліні.

Наша спортсменка вперше в кар'єрі виграла медаль на великих міжнародних турнірах і підкорила уболівальників з усього світу неймовірними емоціями.

Знаменита українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук зізналася, що ніколи б не знялася роздягненою. Срібна призерка чемпіонату Європи 2018 року і чотириразова чемпіонка України вважає, що "голі фото" не для неї.