Сайт з фільмами для дорослих найняв спортивного коментатора, щоб допомогти незрячим

Сайт з фільмами для дорослих ImLive створив спеціальний ресурс для сліпих людей, які зможуть отримувати повноцінне задоволення від того, що відбувається на екрані, завдяки коментатору.

Шон Вілок, який раніше працював на поєдинках змішаних єдиноборств і футбольних матчах, тепер буде надавати детальний коментар, допомагаючи сліпим людям візуалізувати те, що відбувається на екрані.

"Я працюю коментатором і вмію описувати будь-які події незалежно від того, де вони відбуваються – на футбольному полі або в спальні. Знання того, що я можу допомогти незрячій людині отримати особливе задоволення, змушує мене насолоджуватися тим, що я роблю", – цитує Уілока видання MMAJunkie.

Відзначимо, що раніше на цю посаду претендував інший коментатор Джо Бак, але він відмовився від запропонованого йому одного мільйона доларів.

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