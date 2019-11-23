Колишній голкіпер збірної України, що захищає зараз ворота "Маріуполя", Рустам Худжамов, розкритикував нинішній склад Верховної Ради.

Рустам Худжамов Футбол 24

"Розумієте, я б із задоволенням пішов би в політику, якби побачив реальну можливість тут щось змінити в кращу сторону. Обратися на п'ять років і намагатися з усіх сил, так би мовити,"ковбасити" заради результату. Я б, може, і розглянув таку пропозицію, якщо б вона надійшла. А просто піти у владу, в парламент і просто ходити в футболці "Мама любить швидкість" ? або роздавати квитки на "Квартал". Йти туди, щоб у мене з'явилися 20 квартир або машин. Заради цього йти в політику? Просто щоб зробити краще тільки життя своїх родичів. Не знаю. Якщо вже йти у владу, то щось зробити для країни, залишити свій слід в історії", – сказав Худжамов в інтерв'ю Dialog.ua.

Раніше Худжамов заявив, що у наших футболістів великі проблеми з українською мовою. На думку спортсмена багато хто використовує суржик і це справжній жах.

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