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23 листопада • оновлено в 15:44
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"Роздавати квитки на "Квартал"?" Знаменитий футболіст різко проїхався по Раді

2.3т
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Колишній голкіпер збірної України, що захищає зараз ворота "Маріуполя", Рустам Худжамов, розкритикував нинішній склад Верховної Ради.

Рустам Худжамов

Рустам Худжамов

Футбол 24

"Розумієте, я б із задоволенням пішов би в політику, якби побачив реальну можливість тут щось змінити в кращу сторону. Обратися на п'ять років і намагатися з усіх сил, так би мовити,"ковбасити" заради результату. Я б, може, і розглянув таку пропозицію, якщо б вона надійшла. А просто піти у владу, в парламент і просто ходити в футболці "Мама любить швидкість" ? або роздавати квитки на "Квартал". Йти туди, щоб у мене з'явилися 20 квартир або машин. Заради цього йти в політику? Просто щоб зробити краще тільки життя своїх родичів. Не знаю. Якщо вже йти у владу, то щось зробити для країни, залишити свій слід в історії", – сказав Худжамов в інтерв'ю Dialog.ua.

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Раніше Худжамов заявив, що у наших футболістів великі проблеми з українською мовою. На думку спортсмена багато хто використовує суржик і це справжній жах.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Рустам Худжамов
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Молоток Худжамов. Истину глаголит
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Одиозный Сергей, потому что не в Раде.
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