"Розвернув мене і ..." Модель в подробицях розповіла, як її ґвалтував Неймар

Модель нажила Тріндадi, яка звинуватила нападника "Парі Сен-Жермен" і збірної Бразилії Неймара в згвалтуванні, вперше розповіла подробиці події.

"Я спілкувалася з Неймаром як зі звичайною людиною. Він мене пристрасно бажав і запитав, коли я зможу прийти до нього. Я відповіла, що не можу прийти через фінансові проблеми і роботи. Тоді він запевнив, що може вирішити всі проблеми. Мені дуже хотілося з ним зустрітися", - сказала Тріндадi в інтерв'ю телеканалу SBT.

За словами дівчини, в номері готелю футболіст був агресивний в своїх діях.

"Він почав мене цілувати, роздягати, і спочатку мені це подобалося. Але далі він став діяти грубо. Виявилося, що у нього не було презерватива, і я сказала, що так не піде, на цьому все і закінчиться. Але він продовжував. Мені було боляче, і я голосно сказала: "Досить, мені боляче". Він відповів: "Ну вибач, красуня", - додала Тріндаде.

Модель зазначила, що Неймар не зупинявся і не реагував не її крики.

"Він розгорнув мене і почав гвалтувати, бити. Коли все закінчилося, я перебувала в шоці. Тільки потім усвідомила, що сталося. Хочу, щоб він заплатив за цей вчинок. Для мене це не питання грошей. Якби мені потрібні були гроші, я б пішла по більш простому шляху", - сказала Тріндадi.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Неймар не став спростовувати інтимну близькiсть з фанаткою, однак спростував факт зґвалтування.

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