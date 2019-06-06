ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/роздягальня

"Розвернув мене і ..." Модель в подробицях розповіла, як її ґвалтував Неймар

"Розвернув мене і ..." Модель в подробицях розповіла, як її ґвалтував Неймар
За словами дівчини, в номері готелю футболіст був агресивний в своїх діях
1.2тЧитати матеріал російською

Модель нажила Тріндадi, яка звинуватила нападника "Парі Сен-Жермен" і збірної Бразилії Неймара в згвалтуванні, вперше розповіла подробиці події.

"Я спілкувалася з Неймаром як зі звичайною людиною. Він мене пристрасно бажав і запитав, коли я зможу прийти до нього. Я відповіла, що не можу прийти через фінансові проблеми і роботи. Тоді він запевнив, що може вирішити всі проблеми. Мені дуже хотілося з ним зустрітися", - сказала Тріндадi в інтерв'ю телеканалу SBT.

За словами дівчини, в номері готелю футболіст був агресивний в своїх діях.

"Він почав мене цілувати, роздягати, і спочатку мені це подобалося. Але далі він став діяти грубо. Виявилося, що у нього не було презерватива, і я сказала, що так не піде, на цьому все і закінчиться. Але він продовжував. Мені було боляче, і я голосно сказала: "Досить, мені боляче". Він відповів: "Ну вибач, красуня", - додала Тріндаде.

Модель зазначила, що Неймар не зупинявся і не реагував не її крики.

"Він розгорнув мене і почав гвалтувати, бити. Коли все закінчилося, я перебувала в шоці. Тільки потім усвідомила, що сталося. Хочу, щоб він заплатив за цей вчинок. Для мене це не питання грошей. Якби мені потрібні були гроші, я б пішла по більш простому шляху", - сказала Тріндадi.

Новини
Секс-скандал із Неймаром: футболіста побила його ж жертва — опубліковане відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, Неймар не став спростовувати інтимну близькiсть з фанаткою, однак спростував факт зґвалтування.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel