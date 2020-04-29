Ексдружина легендарного гравця збірної Росії Олександра Кержакова Мілана Тюльпанова висловилася про актуальну на сьогоднішній день тему домашнього насильства і згадала про знущання.
"Аб'юз – на сьогоднішній день явище в нашій країні нічим і ніяк не регульоване. Побої, як ви знаєте, декриміналізовані і давно вже є чимось у порядку речей. Це норма. Норма для переважної більшості наших жінок терпіти, страждати, мучитися, але – і це ключовий момент – не намагатися нічого змінити", – підписала Тюльпанова пост у себе в Instagram.
Мілана Тюльпанова і Олександр Кержаков
Папарацці
Вона заявила, що сама пройшла через ці складності, коли протгом довгого часу терпіла жорстоке поводження з боку Кержакова.
""Чому?" – запитаєте ви. На це питання мені складно відповісти, оскільки я сама пройшла через все це. Я сама дуже довгий час, поки мене не розтоптали і не викинули, як непотрібний матеріал, була такою", – розповіла дівчина .
Нових фотографій немає, тому будемо задовольнятися остаткамі😂🤔 Загалом, якщо вже мене безпосередньо торкнулася проблема, яка зараз, раптом, стала актуальна, як ніколи, дозволю собі пару слів в цьому відношенні. Абьюз - на сьогоднішній день, явище в нашій країні нічим і ніяк не регульоване. Побої, як ви знаєте, декриміналізовані і давно вже є чимось в порядку речей. Це норма. Норма для переважної більшості наших жінок терпіти, страждати, мучитися, але - і це ключовий момент - не намагатися нічого змінити. "Чому?" - запитаєте Ви; На це питання мені складно відповісти, так як я сама пройшла через все це, я сама дуже довгий час, поки мене не розтоптали і не викинули як непотрібний матеріал, була такою. А тепер звернемося до культурної складової питання. Чи багато культури в усьому що відбувається? Культури відносин між людьми, захисту гідності та честі, людської гідності? Мені здається - її немає. І звертаючись в Молодіжний парламент при ГД РФ, я писала якраз про ті ініціативи, які, на мій погляд, необхідно змінити в відношенні жертв насильства. Ймовірно, мої пропозиції здалися не настільки марні, як розтрощення щодо мого приходу в парламент. І якщо я, як людина, яка мала досвід подібних хворих взаємин, зможу за рахунок своєї аудиторії залучити громадськість до цієї, на мій погляд, глобальну проблему, про яку більшість благочестиво мовчить, моя мета частково вже буде виконана. Сподіваюся, я максимально розгорнуто дала відповідь стосовно мого приходу в цей законодавчий орган. Photo by @pr_o_m_e_m_o_r_i_a Muah @klavdiabs Styled by @egishshiroyan
Від шлюбу у Мілани та Олександра є спільний син Артемій, якого за рішенням суду виховує Тюльпанова. Пара розлучилася в квітні 2019 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина футболіста збірної Колумбії Себастьяна Вільї звинуватила його в домашньому насильстві. Вона опублікувала пост в Instagram, показавши сліди побоїв.
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