Ексдружина легендарного гравця збірної Росії Олександра Кержакова Мілана Тюльпанова висловилася про актуальну на сьогоднішній день тему домашнього насильства і згадала про знущання.

"Аб'юз – на сьогоднішній день явище в нашій країні нічим і ніяк не регульоване. Побої, як ви знаєте, декриміналізовані і давно вже є чимось у порядку речей. Це норма. Норма для переважної більшості наших жінок терпіти, страждати, мучитися, але – і це ключовий момент – не намагатися нічого змінити", – підписала Тюльпанова пост у себе в Instagram.

Мілана Тюльпанова і Олександр Кержаков Папарацці

Вона заявила, що сама пройшла через ці складності, коли протгом довгого часу терпіла жорстоке поводження з боку Кержакова.

""Чому?" – запитаєте ви. На це питання мені складно відповісти, оскільки я сама пройшла через все це. Я сама дуже довгий час, поки мене не розтоптали і не викинули, як непотрібний матеріал, була такою", – розповіла дівчина .

Від шлюбу у Мілани та Олександра є спільний син Артемій, якого за рішенням суду виховує Тюльпанова. Пара розлучилася в квітні 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчина футболіста збірної Колумбії Себастьяна Вільї звинуватила його в домашньому насильстві. Вона опублікувала пост в Instagram, показавши сліди побоїв.

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