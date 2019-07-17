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"Розсунь ніжки": Світоліна показала пікантне фото в купальнику

16т Читати матеріал російською

Перша ракетка України Еліна Світоліна після рекордного виступу на Wimbledon відпочиває в рідній Одесі.

Тенісистка виклала знімок з одного з пляжів Південної Пальміри, викликавши бурю коментарів у соцмережах. Одягнена в чорний купальник, знаменита тенісистка лежить у шезлонгу і загадково дивиться в камеру.

"Під українським сонцем", – підписала фотографію 24-річна красуня.

Деякі шанувальники спортсменки не змогли стриматися і почали писати непристойні коментарі, зокрема просячи зробити кадр із розсунутими ногами.

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Раніше Світоліна питанням про Україну викликала ажіотаж в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно хлопець Еліни Гаель Монфіс розкрив усю правду про стосунки з українкою, згадавши про "конфлікт".

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Особа
Еліна Світоліна
Місце
Україна Одеса
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