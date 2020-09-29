"Розпуста у вульгарних трусах" на російському стадіоні призвела до скандалу

Зйомка фотомоделей на стадіоні "Ростов Арена" у Ростові-на-Дону привела до величезного скандалу, що дійшов до рівня місцевого губернатора, повідомляє Telegram-канал Baza.

У середині серпня в адміністрацію стадіону "Ростов Арена" надійшов запит від місцевого агентства, яке хотіло провести фотосесію на поле. Судячи за заявкою, планувалася фотосесія в купальниках на трибунах. Менеджер комерційного відділу відправила запит керівництву, яке схвалило захід.

Уже під час фотосесії виявилося, що моделі будуть фотографуватися не в купальниках, а в білизні. І не тільки на трибунах, а й на полi.

Один із співробітників ФК "Ростов" помітив це і написав скаргу на "розпусту у вульгарних трусах". Почався скандал, який, в злегка роздутому вигляді долетів до самих верхів.

Як уточнює Baza, губернатору донесли, що на стадіоні "Ростов Арена" знімали порно. Він наказав терміново знайти і покарати винних. У підсумку звільнили менеджера, яка переслала перший лист своєму начальству.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відео з перерви матчу "Уралом" і "Ростовом" стало справжнім хітом в інтернеті, після того, як на кліп поклали музику з серіалу "Майстер і Маргарита".

На стадіоні маскот господарів разом з ростовими рекламними ляльками танцюють в такт композиції Ігоря Корнелюка "Бал Сатани".