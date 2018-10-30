Розпусні фото дружини Мамаєва злили в мережу: спортивні підсумки 29 жовтня

У мережі з'явилися розпусні фото Мамаєва і його дружини, Ломаченко висміяв Педрасу, а чемпіонка світу з Росії роздяглася під час виступу. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 29 жовтня.
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