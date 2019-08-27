Розкрито ім'я і фото спортсменки, згвалтованої поліцією в Анапі

17-річною спортсменкою, яку в Анапі згвалтували поліцейські, є Марія Бочарова, повідомили в соцмережах очевидці події.

Дівчина приїхала в приморське місто в складі команди Московської області з пляжного волейболу.

"Відома спортсменка, але вона така шибайголова. Не вперше через її поведінку тренеру діставалося. Тепер-то йому влетить по повній. Її, звичайно, теж шкода. Подруги цієї дівчини розповідали, що вона прийшла ввечері, закрилася в кімнаті і ридала. Всю ніч її не могли заспокоїти", – наводить російська преса слова людини, яка знайома з ситуацією всередині команди.

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Марія Бочарова Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент трапився в ніч на 26 серпня. Два співробітники поліції застали Марію разом з молодим чоловіком на пляжі. Його відпустили, а дівчину, залякавши постановкою на облік у відділі у справах неповнолітніх, змусили вступити в сексуальний зв'язок.

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