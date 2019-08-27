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Розкрито ім'я і фото спортсменки, згвалтованої поліцією в Анапі

5.2т Читати матеріал російською

17-річною спортсменкою, яку в Анапі згвалтували поліцейські, є Марія Бочарова, повідомили в соцмережах очевидці події.

Дівчина приїхала в приморське місто в складі команди Московської області з пляжного волейболу.

"Відома спортсменка, але вона така шибайголова. Не вперше через її поведінку тренеру діставалося. Тепер-то йому влетить по повній. Її, звичайно, теж шкода. Подруги цієї дівчини розповідали, що вона прийшла ввечері, закрилася в кімнаті і ридала. Всю ніч її не могли заспокоїти", – наводить російська преса слова людини, яка знайома з ситуацією всередині команди.

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Марія Бочарова

Марія Бочарова

Instagram

Новини
Зґвалтування неповнолітньої спортсменки поліцією в Росії: з'явилося відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, інцидент трапився в ніч на 26 серпня. Два співробітники поліції застали Марію разом з молодим чоловіком на пляжі. Його відпустили, а дівчину, залякавши постановкою на облік у відділі у справах неповнолітніх, змусили вступити в сексуальний зв'язок.

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Росія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Имя и фото девушки раскрыты!))) А имена падали, этого мусора расейского, над нею надрувшегося - нет! А ведь есть ещё одно падло - так сказать самец Кацaпа, бросивший девушку. Ее парень, не ставший ее защищать - убежавший! Вот это есть вторая сторона кацaпской дряни! Гнилая часть расейского норота! Трусы и подонки, всего боящиеся и со всем согласные! Это полный комплект этих выродков! Инь и Янь расейского стойбища!(с)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп ребенка не обидит! Это животное ребенка оттрахает! Смотрим на расеян. Что видите? Стадо скота одичалого. Отупевший, одичавший норот. Это и есть паРРаша! Это рыло этих выродков! Они все такие, поганые расеяны. Это стадо убийц, насильников и мародеров! Это рюске мир!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
русский мир! для меня быть русским это тоже самое что ведро гавна на себя вылить
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