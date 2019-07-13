Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко свою відпустку проводить з родиною на Карибському морі.

Напередодні папараці італійського видання Lapresse зловили титулованого українця разом з дружиною Крістен Пазік та дітьми на пляжі.

Шевченко віддав перевагу активному відпочинку, не присідаючи ні на секунду, катаючись разом з синами на надувних човнах.

Андрій Шевченко з сім'єю на відпочинку Lapresse

Андрій Шевченко з сім'єю на відпочинку Lapresse

Андрій Шевченко з сім'єю на відпочинку Lapresse

Андрій Шевченко з сім'єю на відпочинку Lapresse

Андрій Шевченко з сім'єю на відпочинку Lapresse

Андрій Шевченко з сім'єю на відпочинку Lapresse

Андрій Шевченко з сім'єю на відпочинку Lapresse

Андрій Шевченко з сім'єю на відпочинку Lapresse

Новини Футболіст збірної України послав Шевченка

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Барбадосі був помічений Володимир Кличко. Папарацці зловили боксера на пляжі разом з дочкою Кайей-Євдокією.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!