Роздягнені Роналду з нареченою зібрали 10 млн лайків за добу — опубліковане фото

Зоряний футболіст туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду новий, 2019 рік, зустрічав у Дубаї. Спільний знімок спортсмена зі своєю дружиною на одній із яхт "підірвав" Instagram.

У кадрі щасливий португалець обіймає і цілує дружину на фоні знаменитого готелю "Бурж Аль Араб". Роздягнена спільна фотографія сімейства Роналду менш ніж за добу зібрала понад 10 млн відміток "подобається".

Кріштіану Роналду і Джорджина Родрігес Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, Роналду зробив пропозицію своїй дівчині Джорджинi Родрігес у листопаді 2018-го. Пара почала зустрічатися у 2016 році, а через рік іспанська модель подарувала гравцеві збірної Португалії доньку.

Після того, як Роналду запідозрили в нетрадиційній сексуальній орієнтації, футболіст відповів усім критикам, з'явившись у Діснейленді з 21-річною моделлю. Пара трималася за руки і на повну розважалася на атракціонах.