Головна Новини
30 жовтня • оновлено в 00:51
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ роздягальня

Роздягнена українська чемпіонка вразила мережу гарячим відео

1.7т Читати матеріал російською

Прославлена українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук після тріумфу на європейських аренах, вирушила відпочивати в Африку.

У себе в Instagram 24-річна уродженка Хмельниччини похвалилася гарячим відео з Єгипту, в якому продемонструвала новий купальник і новий спокусливий образ.

Фанати в акаунті чотирикратної чемпіонки України зі стрибків у довжину влаштували справжню бурю з захоплених коментарів, відзначаючи її неймовірні форми.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук

Instagram Марини Бех-Романчук

Новини
Українська чемпіонка підкорила Instagram глибоким декольте

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марина на початку жовтня завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який пройшов в Досі (Катар).

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Особа
Марина Бех-Романчук
Місце
Єгипет
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel