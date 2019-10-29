Прославлена українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук після тріумфу на європейських аренах, вирушила відпочивати в Африку.

У себе в Instagram 24-річна уродженка Хмельниччини похвалилася гарячим відео з Єгипту, в якому продемонструвала новий купальник і новий спокусливий образ.

Фанати в акаунті чотирикратної чемпіонки України зі стрибків у довжину влаштували справжню бурю з захоплених коментарів, відзначаючи її неймовірні форми.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим помилуватися нашою співвітчизницею.

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Марина Бех-Романчук Instagram Марини Бех-Романчук

Новини Українська чемпіонка підкорила Instagram глибоким декольте

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марина на початку жовтня завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу з легкої атлетики, який пройшов в Досі (Катар).

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