Португальський нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду продовжує відпочивати від футбольного сезону разом зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес.

24-річна дівчина викликала справжній фурор в Instagram, виклавши розкішні фото зі свого плавання у Середземному морі.

Красуня вразила фоловерiв спокусливими знімками на борту розкішної яхти біля узбережжя Ніцци.

Джорджина Родрігес Instagram

Джорджина Родрігес Instagram

Джорджина Родрігес Instagram

Джорджина Родрігес Instagram

Джорджина Родрігес Instagram

Джорджина Родрігес Instagram

Джорджина Родрігес Instagram

Джорджина Родрігес Instagram

Раніше Родрігес похвалилася гарячим знімком зі своїх вихідних разом із коханим. Знаменита пара в перервах між іграми Серії А ніжилася під сонцем Сардинії.

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