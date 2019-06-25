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Роздягнена наречена Роналду похвалилася гарячим фото з яхти

2.1тЧитати матеріал російською

Португальський нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду продовжує відпочивати від футбольного сезону разом зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес.

24-річна дівчина викликала справжній фурор в Instagram, виклавши розкішні фото зі свого плавання у Середземному морі.

Красуня вразила фоловерiв спокусливими знімками на борту розкішної яхти біля узбережжя Ніцци.

Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес

Instagram

Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес

Instagram

Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес

Instagram

Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес

Instagram

Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес

Instagram

Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес

Instagram

Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес

Instagram

Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес

Instagram

Новини
Роналду вдарив чемпіонським кубком сина та наречену: момент потрапив на відео

Раніше Родрігес похвалилася гарячим знімком зі своїх вихідних разом із коханим. Знаменита пара в перервах між іграми Серії А ніжилася під сонцем Сардинії.

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Особа
Джорджина Родрiгес
Місце
ФранціяНіцца
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