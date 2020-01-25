Футболіст молодіжної збірної України Валерій Лучкевич разом з дружиною відправився відпочивати на Мальдіви.
Напередодні 24-річна Аня Опальнік викликала справжній фурор в Instagram, виклавши відверте фото з райського пляжу Індійського океану.
У кадрі дівчина сидить на гойдалці спиною, на тлі синього неба демонструючи опуклі сідниці, одягнені в яскраво-жовті плавки.
"Якщо не брати до уваги мене, то можна побачити прапор України" - підписала знімок дівчина.
Якщо не брати до уваги мене, то можна побачити прапор України 🇺🇦✅😏🙌🏼. . . #travel #travelphotography #travelblog #maldives #maldivesislands #bestvocations #chill #maldivesphotography #followmeto # folow4folow #likeforlikes #annet_kruzo # Мальдіви # подорож # ідеідляфото # мірмоіміглазамі
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Аня Опальнік
@_anna_luch_
Аня Опальнік
@_anna_luch_
Аня Опальнік
@_anna_luch_
Аня Опальнік
@_anna_luch_
Аня Опальнік
@_anna_luch_
Аня Опальнік
@_anna_luch_
Відзначимо, що Анна на початку минулого року стала учасником невеликого курйозу. Дівчина розмістила в Instagram фото з продажем абонемента у фітнес-клуб і проговорилася, що їде надовго в Бельгію, таким чином "спаливши" трансфер свого бойфренда.
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