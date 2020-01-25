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25 січня • оновлено в 22:06
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Роздягнена дружина футболіста збірної України незвично показала прапор України

2.3т
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Футболіст молодіжної збірної України Валерій Лучкевич разом з дружиною відправився відпочивати на Мальдіви.

Напередодні 24-річна Аня Опальнік викликала справжній фурор в Instagram, виклавши відверте фото з райського пляжу Індійського океану.

У кадрі дівчина сидить на гойдалці спиною, на тлі синього неба демонструючи опуклі сідниці, одягнені в яскраво-жовті плавки.

"Якщо не брати до уваги мене, то можна побачити прапор України" - підписала знімок дівчина.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам помилуватися і іншими фото дівчини.

Аня Опальнік

Аня Опальнік

@_anna_luch_

Аня Опальнік

Аня Опальнік

@_anna_luch_

Аня Опальнік

Аня Опальнік

@_anna_luch_

Аня Опальнік

Аня Опальнік

@_anna_luch_

Аня Опальнік

Аня Опальнік

@_anna_luch_

Аня Опальнік

Аня Опальнік

@_anna_luch_

Новини
Дружина футболіста збірної України похвалилася відвертим селфі з ванни

Відзначимо, що Анна на початку минулого року стала учасником невеликого курйозу. Дівчина розмістила в Instagram фото з продажем абонемента у фітнес-клуб і проговорилася, що їде надовго в Бельгію, таким чином "спаливши" трансфер свого бойфренда.

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Автор
Максим Богданов
Особа
Валерій Лучкевич
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Балабась Владимир
Балабась Владимир
Дам во флаг недорого...Реклама ?А где телефон?
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Флаг на жoпу натянула :-D
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