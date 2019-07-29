"Розділи догола": Кокорін розповів про життя в колонії

Російський футболіст Олександр Кокорін, засуджений разом зі своїм колегою Павлом Мамаєвим за розбійні напади, відверто розповів про життя в колонії.

Гравець "Зеніта" підтвердив інформацію про те, що деякий час провів в карантині.

"Все було як у всіх. Спочатку потрапили на карантин. Розділи догола, видали робу. Забрали всі неналежні речі – кольоровий одяг для спорту, наприклад. На карантині ми пробули рівно тиждень, після чого потрапили у 8-й загін. Бачили там велике приміщення, де телевізор дивляться? Ось ми туди зайшли, там всі зібралися і підняли за нас чашки чифіру, сказали: "Ласкаво просимо". Це такий обряд. Ніякої "прописки" не було. Не потрібно було ні на які питання каверзні відповідати, ніякі завдання виконувати", – цитує Кокоріна "Московский комсомолец".

Олександр Кокорін (зліва)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

8 жовтня 2018 року Кокорін і Мамаєв в компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" та "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

У мережі було опубліковано відео Кокоріна та Мамаєва в колонії.

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