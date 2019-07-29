Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ роздягальня

"Розділи догола": Кокорін розповів про життя в колонії

3.6т Читати матеріал російською

Російський футболіст Олександр Кокорін, засуджений разом зі своїм колегою Павлом Мамаєвим за розбійні напади, відверто розповів про життя в колонії.

Гравець "Зеніта" підтвердив інформацію про те, що деякий час провів в карантині.

"Все було як у всіх. Спочатку потрапили на карантин. Розділи догола, видали робу. Забрали всі неналежні речі – кольоровий одяг для спорту, наприклад. На карантині ми пробули рівно тиждень, після чого потрапили у 8-й загін. Бачили там велике приміщення, де телевізор дивляться? Ось ми туди зайшли, там всі зібралися і підняли за нас чашки чифіру, сказали: "Ласкаво просимо". Це такий обряд. Ніякої "прописки" не було. Не потрібно було ні на які питання каверзні відповідати, ніякі завдання виконувати", – цитує Кокоріна "Московский комсомолец".

Новини
"Хлопці цікаві": Мамаєву шкода розлучатися з зеками

Олександр Кокорін (зліва)

Олександр Кокорін (зліва)

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

  • 8 жовтня 2018 року Кокорін і Мамаєв в компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

  • Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" та "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

  • Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

  • 6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

  • У мережі було опубліковано відео Кокоріна та Мамаєва в колонії.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Особи
Олександр Кокорін Павло Мамаєв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
7
7
Смішно
3
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel