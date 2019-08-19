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РосЗМІ назвало українку найкрасивішою фанаткою "Ліверпуля": фото красуні

5.6т Читати матеріал російською

Фіналістка конкурсу краси "Міс Україна" Марія Бобровна захопила російську редакцію каналу "Євроспорт".

Нашу співвітчизницю журналісти росЗМІ назвали найкрасивішою фанаткою англійського "Ліверпуля".

Дівчина не приховує того, що є вболівальником чинного переможця Ліги чемпіонів, вказуючи цей факт на своїй сторінці в соціальній мережі. Марія обожнює позувати в екіпіровці англійської команди.

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Представляємо вашій увазі яскраві фото української вболівальниці підопічних Юргена Клоппа у формі команди.

Марія Бобровна

Марія Бобровна

Instagram Марії Бобровної

Марія Бобровна

Марія Бобровна

Instagram Марії Бобровної

Марія Бобровня

Марія Бобровня

Instagram Марії Бобровня

Марія Бобровна

Марія Бобровна

Instagram Марії Бобровної

Марія Бобровна

Марія Бобровна

Instagram Марії Бобровної

Марія Бобровна

Марія Бобровна

Instagram Марії Бобровної

Марія Бобровна

Марія Бобровна

Instagram Марії Бобровної

Марія Бобровна

Марія Бобровна

Instagram Марії Бобровної

Марія Бобровна

Марія Бобровна

Instagram Марії Бобровної

Відзначимо, що "Ліверпуль" після перемоги в Лізі чемпіонів здобув перемогу і в Суперкубку УЄФА. У матчі, який відбувся в Стамбулі 14 серпня, "червоні" обіграли співвітчизників із "Челсі" в серії пенальті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина екскапітана київського "Динамо" Миколи Морозюка Ірина влаштувала футбольний стриптиз.

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ФК Ліверпуль
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
фуфуфу укрочудовище
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Либед Дитрих
Либед Дитрих
Под пивко пойдет
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
С сайта интим услуг фото?))
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