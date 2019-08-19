РосЗМІ назвало українку найкрасивішою фанаткою "Ліверпуля": фото красуні

Фіналістка конкурсу краси "Міс Україна" Марія Бобровна захопила російську редакцію каналу "Євроспорт".
Нашу співвітчизницю журналісти росЗМІ назвали найкрасивішою фанаткою англійського "Ліверпуля".
Дівчина не приховує того, що є вболівальником чинного переможця Ліги чемпіонів, вказуючи цей факт на своїй сторінці в соціальній мережі. Марія обожнює позувати в екіпіровці англійської команди.
Представляємо вашій увазі яскраві фото української вболівальниці підопічних Юргена Клоппа у формі команди.
Марія Бобровна
Instagram Марії Бобровної
Марія Бобровна
Instagram Марії Бобровної
Марія Бобровня
Instagram Марії Бобровня
Марія Бобровна
Instagram Марії Бобровної
Марія Бобровна
Instagram Марії Бобровної
Марія Бобровна
Instagram Марії Бобровної
Марія Бобровна
Instagram Марії Бобровної
Марія Бобровна
Instagram Марії Бобровної
Марія Бобровна
Instagram Марії Бобровної
Відзначимо, що "Ліверпуль" після перемоги в Лізі чемпіонів здобув перемогу і в Суперкубку УЄФА. У матчі, який відбувся в Стамбулі 14 серпня, "червоні" обіграли співвітчизників із "Челсі" в серії пенальті.
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