РосЗМІ назвало українку найкрасивішою фанаткою "Ліверпуля": фото красуні

Фіналістка конкурсу краси "Міс Україна" Марія Бобровна захопила російську редакцію каналу "Євроспорт".

Нашу співвітчизницю журналісти росЗМІ назвали найкрасивішою фанаткою англійського "Ліверпуля".

Дівчина не приховує того, що є вболівальником чинного переможця Ліги чемпіонів, вказуючи цей факт на своїй сторінці в соціальній мережі. Марія обожнює позувати в екіпіровці англійської команди.

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Представляємо вашій увазі яскраві фото української вболівальниці підопічних Юргена Клоппа у формі команди.

Марія Бобровна Instagram Марії Бобровної

Марія Бобровна Instagram Марії Бобровної

Марія Бобровня Instagram Марії Бобровня

Марія Бобровна Instagram Марії Бобровної

Марія Бобровна Instagram Марії Бобровної

Марія Бобровна Instagram Марії Бобровної

Марія Бобровна Instagram Марії Бобровної

Марія Бобровна Instagram Марії Бобровної

Марія Бобровна Instagram Марії Бобровної

Відзначимо, що "Ліверпуль" після перемоги в Лізі чемпіонів здобув перемогу і в Суперкубку УЄФА. У матчі, який відбувся в Стамбулі 14 серпня, "червоні" обіграли співвітчизників із "Челсі" в серії пенальті.

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