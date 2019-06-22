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"Росія - окупант!" Спортсмени підтримали протести в Грузії

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Відомі грузинські спортсмени підтримали своїх громадян в протестах проти Російської Федерації.

Захисник футбольної збірної Грузії і американського "Сан Хосе Ертквейкс" Гурам Кашія, в минулому році став першим лауреатом премії УЄФА #EqualGame, написав: "Росія - окупант. Вони захопили 20% нашої країни":

Подібне послання залишив баскетболіст "Детройт Пістонс" Заза Пачулія.

Тбіліське "Динамо" стилізовало своє лого.

Футболіст "Емполі" Леван Мченлідзе ефектно продемонстрував своє ставлення до президента Росії.

Футболіст "Генка" Гіоргі Квілітая підтримав протестуючих.

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У Грузії побили пропагандистів Путіна: конфлікт потрапив на відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

Скандал спровокував запрошення російського депутата Сергія Гаврилова головувати на засіданні грузинського парламенту.

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ivanov koly
ivanov koly
ну оккупировали часть Грузии, ну и что, это было аж целых 11 лет назад. давайте дружить . какой-то симбиоз наглости и маразма
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Аутисты, чо! Туристов не будет, сейчас Боржоми и пойло запретят к ввощу. Зато скачут как xoxлы.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
россия выплядок и окупант! смерть окупантам! пора бомбить москву
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леня зе
леня зе
Кожедуб ruslan, заболел.своим гавн0м бомбить собрался.бомбануло пукан.
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