Відомі грузинські спортсмени підтримали своїх громадян в протестах проти Російської Федерації.

Захисник футбольної збірної Грузії і американського "Сан Хосе Ертквейкс" Гурам Кашія, в минулому році став першим лауреатом премії УЄФА #EqualGame, написав: "Росія - окупант. Вони захопили 20% нашої країни":

Подібне послання залишив баскетболіст "Детройт Пістонс" Заза Пачулія.

Тбіліське "Динамо" стилізовало своє лого.

Футболіст "Емполі" Леван Мченлідзе ефектно продемонстрував своє ставлення до президента Росії.

Футболіст "Генка" Гіоргі Квілітая підтримав протестуючих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тбілісі опозиційні сили ввечері 20 червня вийшли на масові протести. Вранці 21 червня учасників акції після стрілянини і бійок розігнала поліція.

Скандал спровокував запрошення російського депутата Сергія Гаврилова головувати на засіданні грузинського парламенту.

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