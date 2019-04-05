Російська спортивна журналістка знялася топлес заради улюбленої команди: фото 18+

Російська журналістка Уляна Тригубчак стримала слово і знялася топлес після виходу уфимського "Салавата Юлаєва" до фіналу конференції в Континентальній хокейній лізі (КХЛ).

Instagram Уляни Тригубчак

Дівчина пообіцяла роздягнутися для фотосесії під час першого раунду плей-офф, в якому уфімці боролися з магнітогорським "Металургом". У післяматчевому інтерв'ю з головним тренером "магнітки" Уляна здивувала глядачів і самого Віктора Козлова відвертим вбранням.

Після цього Тригубчак пообіцяла, що зніметься топлес, якщо "Славата" обіграє казахстанський "Барис" і зіграє у фіналі Західної конференції. Після впевненої перемоги улюбленої команди в серії 4:1 дівчина виконала обіцянку і похвалилася відвертим фото. Причому в месенджері Telegram журналістка показала фанатам невідцензурену версію знімків.

Instagram Уляни Тригубчак

Telegram Уляни Тригубчак

"Ах, безумовно одна з моїх найкращих фотосесій! І це далеко не межа! Ще багато фото з конем Венєю та на підході вогняне відео. Побачити мене на коні топлес – видовище не для людей зі слабкими нервами, скажу я вам", – заінтригувала шанувальників Уляна.

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