Російська ковзанярка, яка перебувала на Балі на початку розвитку пандемії коронавірусу в РФ, Анна Чернова поскаржилася на ЗМІ, які без її дозволу публікували її фото в купальнику, а це, в свою чергу, викликало гнів у мережі.

"Ми ж були біля океану на сонечку, а люди сидять вдома. Але підносити інформацію так, що ми скаржимося, просимо допомоги – це неправильно. Пам'ятаю, ми поговорили в ефірі з подругою, я не встигла чай попити після цього, а якийсь журналіст з незрозумілого видання насмикав фраз, як ніби ми ниємо. Хоча нічого подібного не було. Наші фотографії в купальниках на океані тиражувалися без дозволу", – передає її слова видання Спорт-Експрес.

Анна Чернова Калуга 24

Вона зазначила, що спокійно поставилася до критики, оскільки вже стикалася з нею після не дуже вдалого виступу на Олімпіаді в Сочі.

"Розумію, людям треба щось обговорювати. Але я вже проходила хейт після Сочі, коли мені написали, мовляв дев'ята з 16 – це ні про що. Так що тепер уже просто не звертала уваги. Зате було багато слів підтримки, пропозицій допомоги. Дякую за це", – додав вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міжнародний союз ковзанярів (ISU) анулював усі світові рекорди російських спортсменів.

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