Російська культуристка Лариса Савельєва, яка вигравала Кубок Ростовської області і ставала призеркою чемпіонату країни, порадувала багатотисячну армію передплатників відвертими фото.

34-річна спортсменка, яка працює тренером, взяла участь у фотосесії в стилі "ню", позуючи у ванній і в спальні.

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Лариса Савельєва @laura_strix_

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна американська спортсменка Джессіка Брюнік порадувала своїх пiдписникiв оголеною фотосесіею.

Дівчина без сорому виклала знімки з ванни і спальні, де вона зображена повністю голою.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!