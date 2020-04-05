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5 квітня • оновлено в 17:08
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Російська чемпіонка з фітнесу Лариса Савельєва знялася оголеною

2.1т
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Російська культуристка Лариса Савельєва, яка вигравала Кубок Ростовської області і ставала призеркою чемпіонату країни, порадувала багатотисячну армію передплатників відвертими фото.

34-річна спортсменка, яка працює тренером, взяла участь у фотосесії в стилі "ню", позуючи у ванній і в спальні.

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Лариса Савельєва

Лариса Савельєва

@laura_strix_

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна американська спортсменка Джессіка Брюнік порадувала своїх пiдписникiв оголеною фотосесіею.

Дівчина без сорому виклала знімки з ванни і спальні, де вона зображена повністю голою.

Коли відбудеться бій Усик – Джошуа, читай у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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