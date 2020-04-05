Російська культуристка Лариса Савельєва, яка вигравала Кубок Ростовської області і ставала призеркою чемпіонату країни, порадувала багатотисячну армію передплатників відвертими фото.
34-річна спортсменка, яка працює тренером, взяла участь у фотосесії в стилі "ню", позуючи у ванній і в спальні.
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Лариса Савельєва
@laura_strix_
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна американська спортсменка Джессіка Брюнік порадувала своїх пiдписникiв оголеною фотосесіею.
Дівчина без сорому виклала знімки з ванни і спальні, де вона зображена повністю голою.
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