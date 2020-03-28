Російська чемпіонка виявилася елітною повією

Дворазова чемпіонка Московської області по фітнес-бікіні Діана Биваліна потрапила в неприємну ситуацію.

Фотографії спортсменки виявилися на сайті елітних російських повій. На знімках, які позначені адміністрацією ресурсу, як справжні, дівчина позує без одягу.

Крім того, опубліковані розцінки і список інтимних послуг, які надає фітоняшка. У стандартний "пакет" входить секс класичний, мінет в презервативі і закінчення на груди клієнту.

Діана Биваліна @ dianasport9764

Діана Биваліна @ dianasport9764

Діана Биваліна @ dianasport9764

Діана Биваліна @ dianasport9764

Діана Биваліна @ dianasport9764

Діана Биваліна @ dianasport9764

Діана Биваліна @ dianasport9764

Діана Биваліна @ dianasport9764

Діана Биваліна @ dianasport9764

Діана Биваліна @ dianasport9764

Діана Биваліна @ dianasport9764

Діана Биваліна @ dianasport9764

Діана Биваліна @ dianasport9764

Діана Биваліна @ dianasport9764

Діана Биваліна @ dianasport9764

Як повідомляв OBOZREVATEL, призерка великих змагань з пауерліфтингу та ветеран американської армії Меган Елізабет Маршал виявилася порноакторкою

Популярна фітоняшка працювала оголеною для відвідувачів сайту MyFreeCams під псевдонімом MissMuscles з грудня 2017 го по вересень 2018 го.

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