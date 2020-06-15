Російська чемпіонка Туктамишева відреагувала на критику "роздягнених фоток"

Олександр Чеканов роздягальня 19:22, 15.06.2020 Оновлено: 19:59, 15.06.2020

Російська чемпіонка світу з фігурного катання Єлизавета Туктамишева зі сміхом відреагувала на те, що її часто критикують за занадто відверті фото і прокати.

23-річна спортсменка відома тим, що під час своїх виступів любить роздягатися, а на своїх сторінках у соціальних мережах часто викладає пікантні знімки. Реагуючи на різні негативні висловлювання, Єлизавета опублікувала в Instagram, на якому вона зображена в закритому чорному костюмі.

Єлизавета Туктамишева відреагувала на критику своїх фото
Instagram Єлизавети Туктамишевої

"Часто пишуть, що у мене роздягнені фотки. Ну ось ні. Жодного відкритого сантиметру. Навіть спекотно стало", – написала Туктамишева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська чемпіонка Єлизавета Туктамишева привела в захват фанатів, роздягнувшись до білизни.

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