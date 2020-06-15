МоваЯзык

Топ-теми:

Російська чемпіонка Туктамишева відреагувала на критику "роздягнених фоток"

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
роздягальня
3,6 т.
Єлизавета Туктамишева в образі гусара

Єлизавета Туктамишева в образі гусара

Російська чемпіонка світу з фігурного катання Єлизавета Туктамишева зі сміхом відреагувала на те, що її часто критикують за занадто відверті фото і прокати.

23-річна спортсменка відома тим, що під час своїх виступів любить роздягатися, а на своїх сторінках у соціальних мережах часто викладає пікантні знімки. Реагуючи на різні негативні висловлювання, Єлизавета опублікувала в Instagram, на якому вона зображена в закритому чорному костюмі.

Єлизавета Туктамишева відреагувала на критику своїх фото

Єлизавета Туктамишева відреагувала на критику своїх фото

"Часто пишуть, що у мене роздягнені фотки. Ну ось ні. Жодного відкритого сантиметру. Навіть спекотно стало", – написала Туктамишева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська чемпіонка Єлизавета Туктамишева привела в захват фанатів, роздягнувшись до білизни.

Єлизавета Туктамишева
Поділитися в Facebook
  1. /Спорт
  2. /роздягальня