Російська чемпіонка Олімпіади, яка народилася в Києві, поділилася гарячими фото топлес

Російська чемпіонка Олімпіади-2012 з художньої гімнастики, яка народилася в Києві, але не має українського коріння, Кароліна Севастьянова порадувала шанувальників знімками топлес.

Дівчина стала переможницею Олімпійських ігор у віці 17 років і відразу ж прийняла рішення про завершення кар'єри. Після цього вона вступила у два університети, щоб мати дві освіти – тренера і журналістки. У 2015 році Севастьянова стала офіційною представницею букмекерської контори "Ліга ставок".

Кароліна Севастьянова @ karolisha.s

Її приваблива зовнішність допомогла їй привернути увагу людей з модельного бізнесу, а також стати однією з головних героїнь чуток, які приписували дівчині романи з безліччю знаменитостей. Відомо, що вона зустрічалася з футболістом московського "Динамо" Артуром Юсуповим і легендарним російським хокеїстом Олександром Овечкіним.

OBOZREVATEL пропонує вам насолодитися гарячими фото Севастьянової, які не залишать вас байдужими.

Кароліна Севастьянова @ karolisha.s

Кароліна Севастьянова @ karolisha.s

Кароліна Севастьянова @ karolisha.s

Кароліна Севастьянова @ karolisha.s

Кароліна Севастьянова @ karolisha.s

Кароліна Севастьянова @ karolisha.s

Кароліна Севастьянова @ karolisha.s

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита російська плавчиха Юлія Єфімова показала себе топлес.

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