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27 березня • оновлено в 03:13
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Російська чемпіонка Олімпіади, яка народилася в Києві, поділилася гарячими фото топлес

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Російська чемпіонка Олімпіади-2012 з художньої гімнастики, яка народилася в Києві, але не має українського коріння, Кароліна Севастьянова порадувала шанувальників знімками топлес.

Дівчина стала переможницею Олімпійських ігор у віці 17 років і відразу ж прийняла рішення про завершення кар'єри. Після цього вона вступила у два університети, щоб мати дві освіти – тренера і журналістки. У 2015 році Севастьянова стала офіційною представницею букмекерської контори "Ліга ставок".

Кароліна Севастьянова

Кароліна Севастьянова

@ karolisha.s

Її приваблива зовнішність допомогла їй привернути увагу людей з модельного бізнесу, а також стати однією з головних героїнь чуток, які приписували дівчині романи з безліччю знаменитостей. Відомо, що вона зустрічалася з футболістом московського "Динамо" Артуром Юсуповим і легендарним російським хокеїстом Олександром Овечкіним.

OBOZREVATEL пропонує вам насолодитися гарячими фото Севастьянової, які не залишать вас байдужими.

Кароліна Севастьянова

Кароліна Севастьянова

@ karolisha.s

Кароліна Севастьянова

Кароліна Севастьянова

@ karolisha.s

Кароліна Севастьянова

Кароліна Севастьянова

@ karolisha.s

Кароліна Севастьянова

Кароліна Севастьянова

@ karolisha.s

Кароліна Севастьянова

Кароліна Севастьянова

@ karolisha.s

Кароліна Севастьянова

Кароліна Севастьянова

@ karolisha.s

Кароліна Севастьянова

Кароліна Севастьянова

@ karolisha.s

Як повідомляв OBOZREVATEL, знаменита російська плавчиха Юлія Єфімова показала себе топлес.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "художня гімнастика" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
художня гімнастика
Особа
Олександр Овечкін
Тег
модель
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Комментарии на сайте не модерированы
Артиллерист Моня
Артиллерист Моня
Как боле мение симпатичная спортсменка так обязательно сосалка ищущая "спонсора"и высавляющая фото ню для рекламы своих "услуг",тфу сосны
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Спорт роздягальня

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